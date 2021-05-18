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2021 Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109590021

109590021 | Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109590021

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli  ilinde bulunan Munzur Üniversitesi   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 109590021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi , Devlet , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 312,53056

Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 391,10317

Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 164788

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590021   

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,53056

Tavan Puan: 391,10317

Başarı Sıralaması: 164788

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,05159

Tavan Puan: 371,21911

Başarı Sıralaması:  223571

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Munzur Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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