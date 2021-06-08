2021 Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109550473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 109550473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 231,58626

Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1148201

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550473

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,58626

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1148201

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,68352

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1184515

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36