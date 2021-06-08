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2021 Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109550473

109550473 | Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Munzur Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109550473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli  ilinde bulunan Munzur Üniversitesi     Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü tercih kod numarası 109550473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü , Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban Puanı: 231,58626

Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1148201

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550473   

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi  

FAKÜLTE: Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,58626

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1148201

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,68352

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1184515

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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