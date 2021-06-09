2021 Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109590031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109590031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 232,16446

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1140903

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590031

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,16446

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1140903

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,40377

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1288527

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52