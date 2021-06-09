2021 Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109590031
109590031 | Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109590031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 232,16446
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1140903
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109590031
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 232,16446
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1140903
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,40377
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1288527
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52