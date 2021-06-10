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2021 Munzur Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109550234

109550234 | Munzur Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Munzur Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109550234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli  ilinde bulunan Munzur Üniversitesi     Tunceli Meslek Yüksekokulu   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 109550234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü , Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 215,46184

Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1361603

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550234   

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tunceli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,46184

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1361603

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,28964

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1523737

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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