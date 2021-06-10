2021 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109590030

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 109590030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü , Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 190,70301

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1693870

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590030

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Çemişgezek Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,70301

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1693870

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-17