2021 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109590030
109590030 | Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 109590030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü , Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 190,70301
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1693870
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109590030
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 190,70301
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1693870
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-17