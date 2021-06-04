2021 Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107890030

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107890030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Bulanık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 256,21886

Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Muş Alparslan Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 857631

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890030

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Bulanık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,21886

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 857631

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,47385

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 835576

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41