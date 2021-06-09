2021 Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107850104
107850104 | Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 107850104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 19 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107850104
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 19
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 171,13891
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1759422
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Doldu-26