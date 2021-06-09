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2021 Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107890036

107890036 | Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107890036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş  ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi     Varto Meslek Yüksekokulu   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü tercih kod numarası 107890036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü , Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban Puanı: 188,14387

Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Tavan Puan: ---

Muş Alparslan Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Başarı Sıralaması: 1713636

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890036   

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Varto Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,14387

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713636

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-28

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