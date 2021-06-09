2021 Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107890036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 107890036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 188,14387

Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---

Muş Alparslan Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 1713636

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890036

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Varto Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,14387

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713636

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-28