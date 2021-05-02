2021 Necmettin Erbakan Üni. Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107090220

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107090220 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,63603

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 450,42866

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 178073

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090220

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,63603

Tavan Puan: 450,42866

Başarı Sıralaması: 178073

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.