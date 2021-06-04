2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107090077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 107090077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 253,9848

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 882368

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090077

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 253,9848

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 882368

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,58764

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 846582

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62