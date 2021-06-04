2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1013702652021 Artvin Çoruh Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1013702562021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1077902062021 Düzce Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1033901142021 Düzce Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1033507752021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3004502332021 Uluslararası Final Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3013900612021 Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3003504912021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3008501052021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150518
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2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107090077

107090077 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107090077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi     Adalet Meslek Yüksekokulu   Adalet  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü tercih kod numarası 107090077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi   , Devlet , Adalet  Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Adalet  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban Puanı: 253,9848

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü Tavan Puan: ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Adalet  Bölümü Başarı Sıralaması: 882368

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090077   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 253,9848

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 882368

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,58764

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  846582

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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