2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107010016
107010016 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107010016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Almanca Öğretmenliği Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 310,41526
Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 404,35400
Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 42299
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010016
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 310,41526
Tavan Puan: 404,35400
Başarı Sıralaması: 42299
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,66717
Tavan Puan: 409,98670
Başarı Sıralaması: 43001
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,62038
Tavan Puan: 361,71279
Başarı Sıralaması : 38800
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,03466
Tavan Puan: 348,18499
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34366
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.