2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107010016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107010016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Almanca Öğretmenliği Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 310,41526

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 404,35400

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 42299

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010016

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,41526

Tavan Puan: 404,35400

Başarı Sıralaması: 42299

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,66717

Tavan Puan: 409,98670

Başarı Sıralaması: 43001

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,62038

Tavan Puan: 361,71279

Başarı Sıralaması : 38800

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,03466

Tavan Puan: 348,18499

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34366

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.