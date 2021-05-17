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2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010052

107010052 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi   Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 107010052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Öğretmenliği    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 366,24088

Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 379,84141

Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 39713

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010052   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,24088

Tavan Puan: 379,84141

Başarı Sıralaması: 39713

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,68172

Tavan Puan: 395,99526

Başarı Sıralaması:  44081

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,64624

Tavan Puan: 403,15661

Başarı Sıralaması :  47500

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,79397

Tavan Puan: 431,91869

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  45561

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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