2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010749

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 107010749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Dilbilimi Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dilbilimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Dilbilimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 306,44636

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Tavan Puan: 364,40344

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 43628

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010749

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,44636

Tavan Puan: 364,40344

Başarı Sıralaması: 43628

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,70506

Tavan Puan: 367,07116

Başarı Sıralaması: 44630

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,58664

Tavan Puan: 350,86903

Başarı Sıralaması : 37000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,67521

Tavan Puan: 350,74236

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 33918

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.