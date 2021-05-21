2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010749
107010749 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 107010749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Dilbilimi Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dilbilimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Dilbilimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 306,44636
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Tavan Puan: 364,40344
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 43628
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010749
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,44636
Tavan Puan: 364,40344
Başarı Sıralaması: 43628
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,70506
Tavan Puan: 367,07116
Başarı Sıralaması: 44630
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 299,58664
Tavan Puan: 350,86903
Başarı Sıralaması : 37000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,67521
Tavan Puan: 350,74236
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 33918
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.