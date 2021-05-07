2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010767

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 107010767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 413,11421

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 520,94660

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 22302

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010767

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,11421

Tavan Puan: 520,94660

Başarı Sıralaması: 22302

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,438

Tavan Puan: 430,62987

Başarı Sıralaması: 32020

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,00688

Tavan Puan: 425,85554

Başarı Sıralaması : 34100

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,44575

Tavan Puan: 432,97339

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24806

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.