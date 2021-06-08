2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107050069
107050069 | Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107050069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 24 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107050069
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 24
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 189,82668
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1707806
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31