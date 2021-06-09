2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107050166

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 107050166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Seydişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 210,42177

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1430833

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107050166

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Seydişehir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,42177

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1430833

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,16886

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1263495

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41