2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107010704

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107010704 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 254,41762

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 313,94832

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 472989

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010704

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,41762

Tavan Puan: 313,94832

Başarı Sıralaması: 472989

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,99369

Tavan Puan: 324,54874

Başarı Sıralaması: 433974

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,8597

Tavan Puan: 320,98856

Başarı Sıralaması : 439000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,39569

Tavan Puan: 387,32947

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 227646

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.