2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 107030162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 246,46029

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 307,20357

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 529197

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107030162

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,46029

Tavan Puan: 307,20357

Başarı Sıralaması: 529197

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,0888

Tavan Puan: 334,44772

Başarı Sıralaması: 440065

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,38625

Tavan Puan: 397,36528

Başarı Sıralaması : 411000

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,39474

Tavan Puan: 340,53700

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 327630

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.