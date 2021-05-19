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2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030162

107030162 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 107030162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 246,46029

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 307,20357

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 529197

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107030162   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,46029

Tavan Puan: 307,20357

Başarı Sıralaması: 529197

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,0888

Tavan Puan: 334,44772

Başarı Sıralaması:  440065

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,38625

Tavan Puan: 397,36528

Başarı Sıralaması :  411000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,39474

Tavan Puan: 340,53700

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  327630

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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