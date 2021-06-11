2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107090206
107090206 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107090206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü , Meram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 9 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107090206
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Meram Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
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