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2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107090206

107090206 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107090206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi     Meram Meslek Yüksekokulu   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 107090206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi   , Devlet , Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü , Meram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 9 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi   Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090206   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meram Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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