2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108010058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108010058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 338,2688

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 429,28428

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 177010

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108010058

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,2688

Tavan Puan: 429,28428

Başarı Sıralaması: 177010

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,8474

Tavan Puan: 351,20859

Başarı Sıralaması: 191556

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,27166

Tavan Puan: 365,69767

Başarı Sıralaması : 200000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,75779

Tavan Puan: 395,87178

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 180223

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.