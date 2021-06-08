2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108070352
108070352 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 108070352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü , Kozaklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 252,96513
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Tavan Puan: ---
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Başarı Sıralaması: 893934
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108070352
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Kozaklı Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 252,96513
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 893934
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,61929
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 960282
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: Doldu-57