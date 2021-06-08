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2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108070352

108070352 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108070352

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi     Kozaklı Meslek Yüksekokulu   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü tercih kod numarası 108070352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   , Devlet , İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü , Kozaklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban Puanı: 252,96513

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 893934

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108070352   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kozaklı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 252,96513

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 893934

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,61929

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  960282

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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