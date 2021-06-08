2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108050551

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 108050551 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü , Kozaklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 267,30242

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Başarı Sıralaması: 742665

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050551

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kozaklı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,30242

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 742665

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,46773

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 799254

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67