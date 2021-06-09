2021 Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204552995

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 204552995 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 263,06179

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 785070

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204552995

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Nişantaşı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,06179

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 785070

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,48971

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 741312

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4