2021 Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204510858

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 204510858 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 294,1191

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 304,25754

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 317430

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204510858

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,1191

Tavan Puan: 304,25754

Başarı Sıralaması: 317430

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,76192

Tavan Puan: 306,70677

Başarı Sıralaması: 244305

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,40676

Tavan Puan: 307,40690

Başarı Sıralaması : 265000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,80708

Tavan Puan: 337,78316

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 136896

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.