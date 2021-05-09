2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610336
204610336 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204610336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 285,15474
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 333,95428
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 360198
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204610336
ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 285,15474
Tavan Puan: 333,95428
Başarı Sıralaması: 360198
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0
Yerleşen 2020 – 2021: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,36631
Tavan Puan: 313,71387
Başarı Sıralaması: 413379
Kontenjan 2019: 43+0
Yerleşen 2019: 43
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 262,41857
Tavan Puan: 317,56421
Başarı Sıralaması : 362000
Kontenjan 2018 : 43+0
Yerleşen 2018 : 43
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,0684
Tavan Puan: 376,34446
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 174107
Kontenjan 2017 : 45+0
Yerleşen 2017 : 45
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.