2021 Ocak ayında diziler yayınlanacak mı? Ocak ayında diziler yayınlanmayacak mı 2021? Ocak ayında diziler tatile girecek mi? Her yıl Ocak ayının ilk haftasında kanalların reklam anlaşmaları süreci nedeniyle dizilere ara veriliyor. Geçtiğimiz yıl 3 hafta süren aranın ardından bu yılda 2021 Ocak ayında diziler yayınlanacak mı? Ocak ayında diziler yayınlanmayacak mı 2021? Ocak ayında diziler tatile girecek mi? soruları araştırılmaya başlandı...

2021 OCAK AYINDA DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Bu yıl tüm dünyada pandemi gölgesinde geçecek olan yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağının uygulaması nedeniyle bugünü evde geçirecek olan milyonlarca kişi 2021 Ocak ayında diziler yayınlanacak mı? Ocak ayında diziler yayınlanmayacak mı 2021? Ocak ayında diziler tatile girecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı.

Kanalların yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölüm yayınlamamasının sebebi her yıl Ocak ayının ilk haftasında reklam anlaşmaları sürecine girmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden yeni yılın ilk haftası kanallara reklam payı ödenmiyor ya da çok az ödeniyor.

2021 YILINDA OCAK AYINDA YAYINLANACAK DİZİLER

2021 yılbaşı akşamında ve haftasında dizilerin bir kısmı 1 bir kısmı ise 2 hafta ara verecek.

Yılbaşı haftasında yayınlanmayacak dizilerin yeni bölüm tarihleri ise şöyle;

Bir Zamanlar Çukurova- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021

Mucize Doktor- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021

Alev Alev- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021

Sol Yanım- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021

İyi Aile Babası- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021

Kırmızı Oda- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021

Ramo- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021

Kuzey Yıldızı İlk Aşk- Yeni Bölüm 9 Ocak Cumartesi 2021

Arka Sokaklar- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021

Arıza- Yeni Bölüm 10 Ocak Pazar 2021

Hercai- Yeni Bölüm 10 Ocak Pazar 2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Yeni Bölüm 19 Ocak Salı 2021