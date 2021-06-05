2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108270995
108270995 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 108270995 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 203,20715
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1533344
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108270995
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 203,20715
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1533344
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207,83164
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1454624
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52