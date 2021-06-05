2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108270995

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 108270995 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 203,20715

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1533344

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108270995

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 203,20715

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1533344

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,83164

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1454624

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52