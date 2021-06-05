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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108270995

108270995 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108270995

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi     Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü tercih kod numarası 108270995 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü , Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban Puanı: 203,20715

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1533344

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108270995   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

FAKÜLTE: Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 203,20715

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1533344

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,83164

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1454624

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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