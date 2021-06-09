2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1060506632021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102508592021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076510252021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030504422021 Selçuk Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089509572021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030502032021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102511242021 Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1016503272021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1082508942021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108050393
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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108250894

108250894 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108250894

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi     Bafra Meslek Yüksekokulu   Organik Tarım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü tercih kod numarası 108250894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   , Devlet , Organik Tarım  Bölümü , Bafra Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban Puanı: 185,86489

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Başarı Sıralaması: 1725219

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250894   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bafra Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 185,86489

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1725219

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 183,76407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1742112

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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