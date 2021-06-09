2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108250894

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 108250894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım Bölümü , Bafra Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 185,86489

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Başarı Sıralaması: 1725219

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250894

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Bafra Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 185,86489

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1725219

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 183,76407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1742112

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36