2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108270932

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108270932 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Posta Hizmetleri Bölümü , Alaçam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 45 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108270932

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Alaçam Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,43203

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1521460

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52