2021 Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 108350627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü , Akkuş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 196,62899

Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Tavan Puan: ---

Ordu Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1625911

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350627

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Akkuş Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,62899

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1625911

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-24