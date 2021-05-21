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2021 Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108330111

108330111 | Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108330111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108330111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 341,93242

Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 401,32858

Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 32602

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108330111   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 341,93242

Tavan Puan: 401,32858

Başarı Sıralaması: 32602

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,10354

Tavan Puan: 415,35263

Başarı Sıralaması:  32256

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,66768

Tavan Puan: 409,68103

Başarı Sıralaması :  27900

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,51442

Tavan Puan: 449,41054

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  24373

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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