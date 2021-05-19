2021 Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108330129
108330129 | Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 108330129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 227,83369
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Tavan Puan: 360,97747
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 670259
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108330129
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 227,83369
Tavan Puan: 360,97747
Başarı Sıralaması: 670259
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,87648
Tavan Puan: 321,06672
Başarı Sıralaması: 642295
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,66443
Tavan Puan: 322,93978
Başarı Sıralaması : 729000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,61685
Tavan Puan: 294,73530
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 409949
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.