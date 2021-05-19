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2021 Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108330129

108330129 | Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108330129

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 108330129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 227,83369

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 360,97747

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 670259

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108330129   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 227,83369

Tavan Puan: 360,97747

Başarı Sıralaması: 670259

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,87648

Tavan Puan: 321,06672

Başarı Sıralaması:  642295

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,66443

Tavan Puan: 322,93978

Başarı Sıralaması :  729000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,61685

Tavan Puan: 294,73530

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  409949

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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