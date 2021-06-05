2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108550343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 108550343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 240,86636

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1034834

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550343

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Osmaniye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,86636

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1034834

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,89422

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1059422

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47