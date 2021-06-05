2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108550343
108550343 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 108550343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 240,86636
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1034834
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108550343
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Osmaniye Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,86636
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1034834
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,89422
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1059422
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47