2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108570435

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108570435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Posta Hizmetleri Bölümü , Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 218,69227

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1318204

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570435

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Osmaniye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 218,69227

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1318204

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,07048

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1236374

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62