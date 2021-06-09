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2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108550397

108550397 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108550397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi     Osmaniye Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 108550397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 231,03135

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1155115

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550397   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  

FAKÜLTE: Osmaniye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,03135

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1155115

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,87408

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  970009

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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