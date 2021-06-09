2021 Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209110024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 209110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 305,03381

Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 443130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110024

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,03381

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 443130

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,76784

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 551783

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5