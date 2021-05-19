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2021 Pamukkale Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108630435

108630435 | Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108630435

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü tercih kod numarası 108630435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban Puanı: 246,76668

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Tavan Puan: 304,14673

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Başarı Sıralaması: 527030

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108630435   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,76668

Tavan Puan: 304,14673

Başarı Sıralaması: 527030

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,63613

Tavan Puan: 275,68424

Başarı Sıralaması:  531457

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,15334

Tavan Puan: 298,24976

Başarı Sıralaması :  551000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,72229

Tavan Puan: 326,14648

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  373166

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

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Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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