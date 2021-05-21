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2021 Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108610476

108610476 | Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108610476

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108610476 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 290,21961

Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 437,91383

Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 49012

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610476   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,21961

Tavan Puan: 437,91383

Başarı Sıralaması: 49012

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: 57

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,86254

Tavan Puan: 397,29227

Başarı Sıralaması:  48040

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,18466

Tavan Puan: 356,58177

Başarı Sıralaması :  45600

Kontenjan 2018 :  55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,09755

Tavan Puan: 408,75083

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  45292

Kontenjan 2017 :  55+2

Yerleşen 2017 : 57

taban-puan.jpg

Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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