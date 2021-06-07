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2021 Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650809

108650809 | Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650809

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi     Bekilli Meslek Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 108650809 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , Bekilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650809   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bekilli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-29

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