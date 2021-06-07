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2021 Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108690156

108690156 | Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108690156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi     Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   İç Mekan Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 108690156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   , Devlet , İç Mekan Tasarımı  Bölümü , Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 264,34761

Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 772122

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690156   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi  

FAKÜLTE: Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,34761

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 772122

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,34365

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  874442

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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