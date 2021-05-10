2021 Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108630162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 108630162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 235,08595

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 290,55106

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 711491

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108630162

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 235,08595

Tavan Puan: 290,55106

Başarı Sıralaması: 711491

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,00418

Tavan Puan: 329,92675

Başarı Sıralaması: 755573

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 248,78385

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,35071

Tavan Puan: 286,22353

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 366175

Kontenjan 2017 : 110+3

Yerleşen 2017 : 113

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.