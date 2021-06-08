2021 Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650942
108650942 | Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108650942 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Kale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 25 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650942
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Kale Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 188,43759
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1719418
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31