2021 Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650633

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108650633 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Honaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 206,53422

Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1485724

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650633

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Honaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,53422

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1485724

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,54736

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1519757

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52