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2021 Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108670725

108670725 | Pamukkale Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108670725

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi     Honaz Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 108670725 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Honaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 39 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108670725   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi  

FAKÜLTE: Honaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 39

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,82522

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1738884

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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