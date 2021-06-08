2021 Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650051
108650051 | Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 108650051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 236,0216
Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1093200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650051
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 236,0216
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1093200
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,84609
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1034384
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72