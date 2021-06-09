2021 Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650881

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108650881 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Buldan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 209,5859

Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1442545

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650881

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Buldan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,5859

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1442545

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,64684

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1427779

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62