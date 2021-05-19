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2021 Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108630311

108630311 | Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108630311

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 108630311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 234,58663

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 272,22249

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 617401

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108630311   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 234,58663

Tavan Puan: 272,22249

Başarı Sıralaması: 617401

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,01221

Tavan Puan: 375,47224

Başarı Sıralaması:  544081

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,99672

Tavan Puan: 293,45986

Başarı Sıralaması :  543000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,40262

Tavan Puan: 301,98797

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  462225

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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