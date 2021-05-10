2021 Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108610749
108610749 | Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108610749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 240,673
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 283,91835
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 661030
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610749
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,673
Tavan Puan: 283,91835
Başarı Sıralaması: 661030
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,04156
Tavan Puan: 264,54657
Başarı Sıralaması: 609069
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,24153
Tavan Puan: 277,56156
Başarı Sıralaması : 647000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,34094
Tavan Puan: 326,26064
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 687793
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.