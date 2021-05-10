2021 Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108610749

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108610749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 240,673

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 283,91835

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 661030

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610749

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,673

Tavan Puan: 283,91835

Başarı Sıralaması: 661030

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,04156

Tavan Puan: 264,54657

Başarı Sıralaması: 609069

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,24153

Tavan Puan: 277,56156

Başarı Sıralaması : 647000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,34094

Tavan Puan: 326,26064

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 687793

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.