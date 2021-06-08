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2021 Piri Reis Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204950388

204950388 | Piri Reis Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Piri Reis Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204950388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi     Denizcilik Meslek Yüksekokulu   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 204950388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   , Vakıf , Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü , Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 304,94664

Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Piri Reis Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 443680

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950388   

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi  

FAKÜLTE: Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,94664

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 443680

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,0877

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  492071

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6

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