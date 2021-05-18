2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108730134

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108730134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 294,23587

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 338,17538

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 241746

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108730134

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 294,23587

Tavan Puan: 338,17538

Başarı Sıralaması: 241746

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,45717

Tavan Puan: 430,47556

Başarı Sıralaması: 207810

Kontenjan 2019: 150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 308,17797

Tavan Puan: 357,23248

Başarı Sıralaması : 182000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,59271

Tavan Puan: 406,19808

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 113747

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.