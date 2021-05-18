2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108730134
108730134 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108730134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 294,23587
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 338,17538
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 241746
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108730134
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 294,23587
Tavan Puan: 338,17538
Başarı Sıralaması: 241746
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,45717
Tavan Puan: 430,47556
Başarı Sıralaması: 207810
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 308,17797
Tavan Puan: 357,23248
Başarı Sıralaması : 182000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,59271
Tavan Puan: 406,19808
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 113747
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.